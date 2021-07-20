سوسن بدر تدعو لـ ياسمين عبد العزيز وتحصنها بالرقية الشرعية!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 05:43 صباحاً - حرصت الفنانة المصرية سوسن بدر على الدعاء للمولى عز وجل بأن يتم شفاء مواطنتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، في أقرب وقت ممكن وذلك عبر تدوينة نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سوسن بدر صورة لياسمين عبد العزيز ، عبر حسابها على انستغرام، حرصت خلالها على تضمينها الرقية الشرعية، قائلة: “اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين.. بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام”.

وكانت مفسرة الاحلام والمعالجة الروحانية المصرية أسماء بدوي قد فجرت مفاجأة بزعمها تعرض ياسمين عبد العزيز لسحر أسود كان السبب في حالة تسمم الدم، مؤكدة أن ياسمين تحتاج بشكل عاجل لرقية شرعية، وقالت أنها تعلم أن كلامها هذا سيفتح عليها أبواب الجحيم.

أسماء بدوي نشرت صورة لياسمين عبد العزيز عبر حسابها على الفايسبوك وعلقت قائلة: “عارفة انى هفتح على نفسى باب مالوش اول من اخر، بس عايزة اقولكم ان ياسمين عبدالعزيز اتعملها سحر اسود”.

وتابعت قائلة: “وهذا النوع من الاسحار بيتعلق بالدم وتسميمه، ربنا ينجيها ويقومها بالسلامة، لو ممكن حد من الرقاة المعروفين يرقيها، ويرقيها بأية النسف من ضمن الايات.