عجل يهرب من سيارة “نصف نقل” ويتسبب في وفاة شخصين واصابة اخرين في مصر!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 05:43 صباحاً - لقى شخصان مصرعهما، وأُصيب اثنان آخران بعد هروب عِجل من أعلى سيارة نصف نقل مما تسبب فى انقلاب سيارتهم الخاصة وذلك لطريق الإقليمي بالقرب من نزلة الباجور بالمنوفية في مصر.
وفي التفاصيل، كما نقلتها مواقع اخبارية مصرية فقد لقى الدكتور “صالح .ا”، و”محمد .ج . ا” مصرعهما، وأُصيب شخصان آخران بكسور وجروح تم نقلهما على إثرها إلى قسم العناية بمستشفى الباجور، وذلك على أثر سقوط «عجل أضحية» على سيارتهم الخاصة مما تسبب فى وقوع الحادث.
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد وقوع حادث على الطريق الإقليمى دائرة مركز الباجور تسبب فى وفاة شخصين وإصابة آخرين بكسور وجروح تم نقلهما على إثرها إلى قسم العناية بمستشفى الباجور العام.
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