شكرا لقرائتكم خبر عن 232 مليون دولار إيرادات فيلم Black Widow حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Black Widow إيرادات في شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 232 مليونًا و712 ألف دولار حوال العالم، وذلك منذ طرحه فى 9 يوليو الجارى.

فيلم (Black Widow) تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

يقوم ببطولة كل من فلورنسا بوج، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، أوليفييه ريتشرز، يولاندا لينيس، راي وينستون، ريان كيرا ارمسترونج، إيفر أندرسون، أمام بطلة العمل سكارليت جوهانسون.

وكانت كشفت بعض التقارير الأجنبية أن النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، والنجمة العالمية فلورنس بو، أصيبا بالتهاب رئوي حاد، أثناء تصويرهم مشاهد فيلمهم الجديد Black Widow المقرر عرضه في يوليو المقبل بدور العرض السينمائى بجميع أنحاء العالم.

وفى تصريحات للمنتج المنفذ لفيلم Black Widow شورتلاند، لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أكدت فيها أن جوهانسون وفلورنس، أصيبا بالتهاب رئوي لكنهما استمرا في تصوير مشاهد فيلمهم المقبل حرصاً منهم على عدم توقف التصوير الذى انطلق منذ أربعة اشهر في عدة مواقع حول العالم.

وكان خطف فريق جاوى المصري، الأنظار بعد المشاركة فى فيلم مارفل Black Widow للنجمة سكارليت جوهانسون"، بتراك "عطشانة يا زينة".

وتحدث المطرب محمد عبد اللطيف، عضو في فرقة جاوى، لـ " الخليج 365": قائلا:" إحنا أول فرقة مصرية عربية تشارك في مارفل بتراك موسيقى وهو عطشانة يا زينة وده كان أول تراك للفرقة وفى أواخر 2018 كلمتنى Breanna mcfarlane من موقع songtradr على أغنية عطشانة يا زينة و كل شهرين كانت بتبعتلى ميل لحد ما قلتلى أن مارفل هتأخد الأغنية في فيلم black widow، وخلال الفيلم نزلوا 3 ثوانى من مزيكا الأغنية وفى تتر الفيلم كتبوا اسم الفريق والأغنية وده بالنسبة لينا إنجار كبير".



Black Widow