شكرا لقرائتكم خبر عن "كيدهن عظيم" و"خصومات هايلة".. مروة ناجى تنتهى من تصوير كليبين جديدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة مروة ناجي من تصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، أولهما كليب "كيدهن عظيم"، من كلمات محمود القبانى، وألحان محمد صبرى، وتوزيع جمال فتحى، تسجيل وماستر حسام سعيد.

والأغنية الأخرى التى صورتها مروة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "خصومات هايلة"، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان كريم نيازى، وتوزيع ومكيس عمرو الخضرى، وأخرج الكليبين محمد عواد، وتم تصوير الكليب داخل أحد أستوديوهات منطقة المقطم.

الفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة وتتمتع بصوت قوي وكاريزما، كما أن لها مواهب أخري في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل "أهو ده اللي صار" مع المخرج حاتم على، كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، كما تشارك الأيام المقبلة مروة مسرحية "المظ وسى عبده" على مسرح محمد عبدة في اسكندرية وشخصية المظ التي تقدمها.