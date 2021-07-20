دخلت الفن من باب الاعلانات وشاركت في الفوازير ثم كسرت هيمنة الرجال على شباك التذاكر.. محطات في حياة ياسمين عبد العزيز

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 03:50 صباحاً - استطاعت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز أن تحفر بصمتها في السينما والدراما المصرية، منذ بداياتها وحتى اليوم إذ تدرجت في أدوارها حتى حققت نجاحات كبيرة في أعمال من بطولتها المطلقة جعلت لها جماهيرية كبيرة على امتداد العالم العربي.

وظلت ياسمين عبد العزيز تحت الأضواء لعقود من خلال أعمالها فقط منحية بذلك حياتها الشخصية، حتى انفصلت عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وارتبطت بالفنان أحمد العوضي فأصبحت حياتها الخاصة بين وسائل الإعلام، واليوم تتناقل صفحات وسائل التواصل الاجتماعي سيرتها بالدعاء لما تتعرض له من وعكة صحية خطيرة على أثر خطأ طبي أثناء إجرائها لعملية جراحية.

بدأت عبد العزيز حياتها الفنية في التسعينيات بالمشاركة في الإعلانات منذ أن كان عمرها 12 عامًا، واستمرت فيها حتى دخلت باب التمثيل من خلال مسلسل “امرأة في زمن الحب”، وشاركت في الفوازير من خلال “العيال اتجننت”.

شاركت ياسمين بأدوار الثانية في العديد من أفلام “جنون الحياة”، “قدر امرأة”، “جالا جالا”. ثم شاركت في بطولات ثنائية من خلال أفلام “رشة جريئة” مع أشرف عبد الباقي، و”صايع بحر” و”زكي شان” مع أحمد حلمي، و”فرحان ملازم آدم” مع فتحي عبد الوهاب، و”حريم كريم” مع مصطفى قمر، و”الرهينة” مع أحمد عز، و”كركر” مع محمد سعد، “حاحا وتفاحة” مع طلعت زكريا، و”⅛ دستة أشرار” مع محمد رجب.

وفي سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة استطاعت ياسمين عبد العزيز أن تنفرد بفيلم من بطولتها، وهو “الدادة دودي” الذي حقق نجاحًا مبهرًا على مستوى الأرباح متجاوزًا في إيراداته الأفلام المنافسة في الوقت الذي لم يعط فيه المنتجون مساحة للبطولات النسائية، واستمرت ياسمين في استكمال نجاحها بأفلام “الثلاثة يشتغلونها”، و”الآنسة مامي”، و”جوازة ميري”، وأبو شنب”.

وأكملت ياسمين سلسلة بطولاتها في الدراما بداية من عام 2017 بمسلسل “هربانة منها” وتبعته بـ “لآخر نفس”، و”نحب تاني ليه”، وعملها الأخير “اللي مالوش كبير” والذي شاركت بطولته مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

تعرضت ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية خطيرة، وتضاربت الانباء حول دخولها في غيبوبة تامة نتيجة لخطأ طبي بعد عملية جراحية خضعت لها قبل يومين، وأعلن زوجها الممثل أحمد العوضي عبر صفحته على الفيسبوك عن تعرضها لأزمة صحية طارئة وطلب من الجمهور الدعاء لها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد تعرضت ياسمين عبد العزيز الفترة الماضية لبعض المشكلات في الرحم نتيجة وجود ورم ليفي، وأثناء الجراحة وقعت مشكلة أخرى، فاضطر الطبيب إلى استئصال جزء من الأمعاء، وبسبب دخول الفضلات إلى المعدة حدث تسمم بكتيري في الدم أدى إلى تعرضها للغيبوبة لساعات طويلة خضعت خلالها للمراقبة الطبية بأحد المستشفيات الكبرى.

وبمجرد الإعلان عن حالة ياسمين الصحية انتشرت شائعات عن تدهور حالتها الصحية، وهو ما رفضه زوجها أحمد العوضي الذي طلب عدم نشر أي تفاصيل تخص حالتها لم يعلن عنها على صفحته.

وأثارت إصابة ياسمين عبد العزيز حالة من الحزن لدى جمهورها وزملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على الدعاء لها عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي