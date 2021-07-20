شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين Loki و Mare Of Easttown.. اختر مسلسلك الأجنبى للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع الكثير من متابعى الدراما العالمية، فى حيرة كبيرة بسبب طرح مجموعة كبيرة من المسلسلات العالمية في وقت واحد، ومع إجازة العيد الكبير يبحث الكثيرون عن مسلسل قصير لـ متابعته لتجنب الخروج في الأماكن المزدحمة، وللابتعاد عن هذه الحيرة، يعد Loki وMare Of Easttown، من أفضل الأعمال الدرامية التي طرحت في الفترة الأخيرة.

أولا مسلسل Loki، حيث يعود توم هيدلستون بشخصية Loki، وينضم إليه أوين ويلسون، وجوجو مباثا-رو، وصوفيا دي مارتينو، وونمي موساكو، وريتشارد إي جرانت، وقامت المخرجة كيت هيرون بإخراج Loki، والكاتب مايكل والدرون هو الكاتب الرئيسي في السلسلة، وتكون العمل من 6 حلقات.

ودار المسلسل حول استئناف لوكي دوره كإله الشر في سلسلة مارفل، ولكن هذه المرة بطريقة جديدة، حيث يستخدم لـ خدمة مصالح جهة جديدة، وذلك بعد انتهاء دوره في سلسلة أفلام Avengers.

أما مسلسل Mare of Easttown ، فـ تلعب كيت وينسلت دور مارى شيهان، شرطية من ولاية بنسلفانيا تحقق فى جريمة قتل محلية بينما تحاول أن تنقذ حياتها من الانهيار، وكان قد طرح الموسم الأول من مسلسل Mare of Easttown في 18 أبريل الماضى، وتكون من 7 حلقات، طرحت آخر حلقاته في 30 مايو الماضى.

مسلسل Mare of Easttownمن بطولة كيت وينسلت، جوليان نيكولسون، جان سمارت، أنجورى رايس، إيفان بيترز، كايلى سباينى، ديفيد دينمان، جون دوجلاس طومسون، باتريك مورنى، بن مايلز، جيمس مكاردل، سوزى بيكون، جو تيبيت، نيل هوف.