شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام لازم تشوفها كل عيد أضحى.. "بوحة" و"تيمور وشفيقة" الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الأمة الإسلامية اليوم الثلاثاء بعيد الأضحى المبارك، ويفضل الكثيرون الاستمتاع بإجازة العيد فى المنزل ومشاهدة الأفلام المرتبطة بأجواء العيد، و يوجد العديد من الأفلام السينمائية التى تناولت الاحتفال بعيد الأضحى وطقوسه فى ذبح الأضحية، ومن هذه الأفلام:

"بوحة" لـ محمد سعد

يعد واحد من أشهر الأفلام التى تحتوى على مظاهر عيد الأضحى، هو فيلم "بوحة" والذي قام ببطولته النجم محمد سعد ، حيث جسد دور شاب يبحث عن حقه، فقادته الظروف للعمل فى إحدى المذابح وبدوره ذهب لذبح إحدى الخرفان فى صباح عيد الأضحى، ولكنه لم يمتلك خبرة فى ذبحها وخلال مشهد كوميدى قد حفر فى أذهاننا يستعرض الفيلم ذبح خروف العيد، وعلى الرغم من عرض الفيلم عام 2005 ولكنه مازال الجميع يردد أبرز إفيهات محمد سعد فى الفيلم.





"تيمور وشفيقة" لـ أحمد السقا ومنى زكى

ومن الأفلام أيضا التى تناولت طقوس عيد الأضحى فيلم "تيمور وشفيقة"، من خلال أحد المشاهد التى يظهر فيه الاحتفاء بالعيد، وإنتظار شفيقة هديتها كل عيد من حبيبها تيمور، والفيلم واحد من أبرز أفلام النجمين أحمد السقا ومنى زكى، وشارك فى بطولته هالة فاخر والراحلة رجاء الجداوى، وأخرجه خالد مرعى.

"همام فى أمستردام" لـ محمد هنيدى

فى فيلم "همام فى أمستردام" للنجم محمد هنيدى، ظهر كذلك مشهد فى بداية الفيلم يضم مظاهر الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تضمن المشهد صلاة العيد ووجبة الإفطار وتجمع الأسرة كلها فى المنزل وكذلك تقديم التهنئة، وأيضا حلق فروة خروف العيد.