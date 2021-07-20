شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وهاني سلامة وشيرين رضا يشاركون المصريين رسائل التهنئة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة يسرا، رسالة تهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقالت في رسالة على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، " عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بألف خير صحة وعافية وهنا وسرور.. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويحفظ مصر وقادتها وشعبها ويجعلها دايما راية السلام والحب والوحدة".



يسرا على انستجرام

كما حرص النجم هاني سلامة، على توجيه رسالة التهنئة بمناسبة عيد الأضحى على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "كل عام وأنتم بخير.. عيد أضحى مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات".



هانى سلامة على انستجرام

وشاركت الفنانة شيرين رضا، في الاحتفال بعيد الأضحى، ووجهت التهنئة للعالم العربي والاسلامي بمناسبة العيد على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلة: "يا رب عيد سعيد علينا وعلى كل حبايبنا".



شيرين رضا على فيس بوك

وكانت قد أعلنت النجمة يسرا أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها فى فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبدالعزيز، مضيفة لـ"الخليج 365"، أن دورها سيكون مفاجأة للجميع والعمل يناقش جميع قضايا المرأة فى المجتمع فى يوم واحد، وقضايا شائكة أبرزها قضية الختان، لافتة إلى أن فريق العمل يواصل تصوير المشاهد الأخيرة.

ويرصد فيلم "ليلة العيد" معاناة وقهر المرأة المتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، خاصة أن أحداث الفيلم تدور فى إطار درامى واجتماعى فى يوم واحد وهو وقفة العيد.

فيلم "ليلة العيد"، يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبدالرسول ومن تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج سامح عبدالعزيز.