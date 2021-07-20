جيهان خليل بفستان على البحر وأحدث ظهور لمصطفى فهمي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

علا الفارس

نشرت الفنانة اللبنانية علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

فاتن موسى

نشرت المذيعة اللبنانية فاتن موسى صورة تجمعها بزوجها الفنان مصطفى فهمي من أحدث ظهور لهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

مادلين مطر

نشرت المطربة اللبنانية مادلين مطر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة تجمعها بشقيقتيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير جذاب من أمام البحر.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "عباءة وحجاب".

ساندي

نشرت الفنانة ساندي صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل مركب، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، مرتدية "فستانًا قصيرًا".