مراد مكرم: أنا بتذوق الأكل ومش بعرف أطبخ.. و"الأكيل" سبب شهرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد مراد مكرم، أنه يتذوق الأكلات لكنه غير قادر على الطبخ، إذ أن التذوق يختلف كثيرًا عن الطبخ، مشيرا إلى أن عائلته كلها متذوقون للأكلات بشكل جيد، كما أن والدته كانت تطهو بطريقة جيدة، إذ أنها كانت تطهو الأكلات للشارع والعائلة بأكملها.

وأضاف "مكرم"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن برنامج "الأكيل" عرض عليه خلال فترة 2013 وتم عرض البرنامج في 2014، ولم يكن هناك أي برامج للأكل وتذوق الأطعمة، منوهًا إلى أنه بدأ برنامجه على قناة النيل للمنوعات، كما أن برنامج "الأكيل" سبب شهرته.

وأوضح أنه من اختار اسم "الأكيل"، إذ أنه مشهور بالأسم لكن "الأكيل" ملك "لسفرة"، مشددة على أن تعامل مع "الأكيل" كمحتوى للمنوعات وليس لوصفات الطبخ.

يذكر أن أخر أعمال مراد مكرم مسلسل "ليه لأ 2" بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين، ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.