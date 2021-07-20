ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وخطفت "صبري" الأنظار لها، أثناء تواجدها بأحد الأماكن السياحية في إيطاليا، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل"فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من: "أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي"، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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