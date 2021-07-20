أصالة توجه رسالة مؤثرة لياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة السورية أصالة نصري رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشرت أصالة صورة لياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" بهالعيد أدعوا لإنسانة بتشبه زينة العيد كلّها فرح وإبتسامتها ساعدت ملايين لينتصروا على حزنهم وأوجاعهم .. بعرفها وبقضّي أحلى أوقات معها واكتشفت إنًي بدّي شوفها أكتر وتكون أقرب بسّ تطلع من محنتها بالسلامة آمين يارب العالمين".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية .

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

طلب الفنان وائل عبد العزيز، من الجمهور، الدعاء لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز.

وكتب وائل، مساء الأحد، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أرجو من السادة الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي"