إيمان العاصي تبعث رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

ونشرت "العاصي" صورة لوالدها مع عائلته، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" يا حبيبي يا بابا كل سنه وانت طيب يا روح قلبي يا نور عيني كان زمانك مجمعنا علشان تعيد علينا بحبك قوي قوي ياروح قلبي".

وأعلن الفنان أحمد طلعت وفاة والد الفنانة إيمان العاصي عبر حسابه الرسمي على موقع" فيسبوك"، 16 يونيو الماضي.

وكتب طلعت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والد إيمان العاصي في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويغفر له".

ومن ناحية أخرى تشارك إيمان العاصي في فيلم "فارس" بطولة النجوم: حسين فهمي، أحمد زاهر، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.