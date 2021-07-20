شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيري تكشف عن تجربة مسرحية لها مع نور الشريف لم تعرض قبل "أبو العربي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة داليا البحيرى، ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON، وتحدثت عن تجربتها في المسرح لأول مرة مع هانى رمزى، قائلة: "المسرح تجربة اتأخرت شوية لكن كان ليا تجربة كانت هتبقى قبل مسرحية أبو العربى، كانت مع الفنان الراحل نور الشريف، وكانت اسمها "اللجنة" من إخراج مراد منير، وعملنا بروفات شهر، بس للأسف مطلعتش للنور وتوقفت وهى في البروفات.

وأضافت داليا البحيرى: "أنا لم يحصل لى الشرف انى أشتغل مع الفنان نور الشريف غير بروفات المسرحية ودى كانت احلى حاجة في التجربة الوحيدة في المسرح، وكان نفسى اعمل مسرح بعد كده وجالى من فترة قريبة كذا عرض مسرحية في مسارح الدولة ولكن في نفس الوقت كلمنى هانى رمزى عشان مسرحية "أبو العربى"، وطبعا الحنين لكواليس العمل مع هانى رمزى كما عملنها في السابق في فيلم "محامى خلع".

وتابعت داليا البحيرى: "هانى رمزى من أجمل وأنضف الناس اللى اشتغلت معاهم وهو شخص متصالح جدا مع نفسه وبيحب كل زملائه والشغل معه متعة، ولما اشتغلت معاه في محامى خلع، مكنش له طلبات زى النجوم الكبار ووقتها كنت لسه في بداياتى ومكنتش نجمة".

وعن تجربة المسرح والفرق بينه وبين السينما والدراما قالت داليا البحيرى: "في الأول حسيت بصعوبة شوية لأن أنا ملتزمة بالنص وأنا معايا فطاحل مسرح وانا الوحيدة اللى أول مرة مسرح، السينما والتليفزيون في إنى ممكن أوقف التصوير وفى مونتاج غير المسرح مفيش الكلام ده، ولكن الإحساس اللى الممثل بيحسه من أنه بياخد رد الفعل في نفس الوقت من الجمهور إحساس رائع".

وعن الفنان سمير غانم، قالت داليا البحيرى: "سمير غانم إنسان عظيم، كان عنده تصالح غريب مع نفسه ومش بيعمل مشاكل خالص، وهو كان بيحبنى ويدلعنى، وكنت لما أدخل عليه الغرفة الاقيه حاطيت الراديو بتاعه وبيسمع قنوات أغانى، وأحيانا ألاقيه، أغانى فرنسية وأجنبية وبيسمع مهرجانات وبيسمع شعبان عبد الرحيم، ونفس الحاجة رجاء الجداوى، كانوا الاتنين بيحبوا يسمعوا كل حاجة ويعرفوا كل حاجة الاتنين كانوا حالة تانية خالص.