شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يكشف قصة إقناع أهله لدخول التمثيل وسر حب والده لفيلم "محامى خلع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم هانى رمزى ضيفًا في برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON، وروى خلال الحلقة بداية دخوله للتمثيل، قائلا: "أنا كنت بجيب والدى يتفرج عليا وأنا في مسرح الجامعة، وكنت بعمل مسرحيات في الجامعة، بس كان فاهم إنى هاوى مش هاكون محترف للتمثيل؛ لأنه في الغالب كان في باله إنى أكون محاسب ومعاه في مكتب المحاماه".

وأضاف هانى رمزي: "لما جيت أقوله إنى نفسى أمثل وكده كانت جارتنا الفنانة نعيمة وصفى، وكانت في صداقة بينها وبين والدتى، فقالها ابنى شكله غاوى تمثيل فقلتله اوعى تعمل كده، خليه ياخد شهادة الأول عشان لو معندهوش قبول في التمثيل يبقى معاه شهادة يشتغل بيها، ودخلت كلية التجارة، وكنت بعمل في مسرح الجامعة بالكلية وأخدت جوائز في مسابقات الجامعات".

وتابع هانى رمزى: "كان والدى خايف عليا أوى لما قلتله عاوز أدخل المعهد، وقلتله معلش اعتبرنى إنى فاشل في حياتى وسقطت كتير وأكنى لسه متخرجتش وخلينى أدخل المعهد لو منفعتش أوعدك أعمل اللي أنت عاوزه، ولما شافنى بنجح بقى كان فرحان جدا وكان بيحب كل شغلى، وأكتر فيلم كان بيحبه "محامى خلع"، عشان هو بقى محامى وإخواتى محامين كمان".

مسرحية "أبو العربى" أعادت هانى رمزى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كده أوكيه" عام 2003، ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب هانى رمزى كل من الفنانين حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.