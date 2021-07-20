شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي يكشف لـ لميس الحديدى سر الاعتراض على فيلم أبو العربي واستجوابه في البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم هانى رمزى ضيفا في برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON، وتحدث عن كواليس مسرحيته الجديدة أبو العربى، قائلا المسرحية ليست لها علاقة بالفيلم، ولكن هو الشخصية بس اللى استغلينا حب الناس لها، وكلمنى المخرج تامر كرم، والمؤلف محسن رزق، وقالوا هيعملوا الشخصية دى مسرحية، فقلتلهم هقرأ السيناريو لو عجبنى هعمله لأنى كنت غايب بقالى 18 سنة على المسرح ومحتاج أرجع بحاجة حلوة.

وأضاف هانى رمزى إنه تعرض لمشاكل وقت عرض فيلم أبو العربى من أهل محافظة بورسعيد بعد اتهامهم إياه وقتها بأنه أهان شخصية البورسعيدي قائلاً أهالي بورسعيد مفيش أحسن منهم وأنا ليا علاقات كتيرة بيهم وحابين شخصية أبو العربي، وأتذكر أنني وقت عرض الفيلم قاموا باستقبالي أفضل استقبال أثناء افتتاحه، ولا يمكن أن أنسى مشهد استقبالهم وكرمهم.

وتابع هانى رمزى: لكن وقتها خرج 2 أو 3 كانوا وقتها في بعض المجالس المحلية ومقبلين على انتخابات، وقالوا وقتها الفيلم لا يعبر عن الشخصية البورسعيدية وقدموا وقتها استجواب، وحضرت بنفسي لمجلس الشعب وسألتهم إنتو جايبينى هنا ليه، أنا راجل بتاع فن فقالولي وقتها أنت رقصت على تمثال ديليسبس وبعض المشاهد غير المقبولة.

واستكمل هانى رمزى كان وقتها يرأس اللجنة الفنية بمجلس الشعب الأستاذة فايدة كامل الراحلة، وقالت حينها هنتفرج على الفيلم ونقول قرارنا، وصُدمت من رد الفعل، أخدت وقتها أعلى سوكسيه في حياتي وسط تصفيق حاد واستمتعوا بيه وقالوا للنواب المعترضين إيه اللى انتوا بتقولوه ده، الفيلم في صالح بورسعيد، واتعرض بعد كده بدون مشاكل.