شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطرح أحدث كليباته "أم أحمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حمادة هلال أحدث أغنياته "أم أحمد"، وعلى موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقدم حمادة هلال فى الكليب فكرة بسيطة فى إطار جو من الكوميديا للمساهمة في التخفيف من ضغوط الحياة، مع اول أيام عيد الأضحى المبارك ورسم الفرحة من خلال مشاركة مجموعة من الشخصيات التى تعيش فى الحياة ببساطة فى المجتمع الشعبى، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب إخراج أحمد أشرف.

وكان النجم حمادة هلال، قد كشف كواليس أغنيته الجديدة "أم أحمد" فى لقائه فى برنامج "its show time" الذى يُعرض على قناة CBC للإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق قائلا "الأغنية دى سمعتها العام الماضى، مع صديقى الملحن محمد قماح والشاعر أحمد مرزوق، وفى شركة من شركات الإعلانات سمعتها لهم وعجبتهم الأغنية جدا، وطلبوا منى أسيب نسخة منها عشان تبقى معاهم".

وأضاف حمادة هلال: "للأسف في الفترة دى كنت بعمل إعلان تانى فأجلتها شوية، فلقيت الأغنية هتبقى قديمة بالنسبة ليا، لأن الأغنية دى أنا عاملها بطريقة مختلفة خالص؛ لأنها بتتكلم عن مصر وكل طبقات الشعب وكل الفئات اللى بتشتغل وبتحب البلد والرمز عندنا في الأغنية هى "أم أحمد".

وتابع حمادة هلال: "احنا صورنا أغنية أم أحمد في أماكن تصوير كثيرا منها في الأحياء الشعبية ومنها في الأحياء الراقية لأننا بنتكلم على شغل كل شخص في البلد، والكليب من إخراج أحمد أشرف وده ثانى تعاون بينا بعد أغنية أشرب شاى".

وطرح مؤخرًا النجم حمادة هلال كليب أغنيته "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم: محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم: أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضى.

كما طرح النجم حمادة هلال كليب أغنيته "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.