إنسانية السيسي تمتد إلى الفن.. ياسمين عبدالعزيز الأحدث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوحد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع أحلام والآم شعبه بكل فئاته، لذا يمتلك قاعدة عريضه ويهتف الجميع باسمه في كل المناسبات.

ولا يتخلى السيسي عن أبنائه، ويقف بجانبهم، وأكبر دليل على ذلك دعمه الدائم لنجوم الفن، ومواقفه الإنسانية مع الفنانين الذين يتعرضون لظروف صعبة، أو يربك المرض حياتهم.

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز المواقف الإنسانية للسيسي مع فنانين مصريين.





ياسمين عبدالعزيز

دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة تامة، أثر خطأ طبي في أثناء إجراء عملية جراحية، وألقى هذا الخبر الحزين، بظلاله الكئيبة على الوسط الفني المصري، لا سيما إنها فنانة محبوبة ولديها جمهور عريض.

وكشف "وائل"، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن اهتمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمتابعة حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "نشكر سيادة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة، طالبين من الله عز وجل الشفاء العاجل لابنتنا.. دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير".





شريف الدسوقي

أصيب الفنان شريف الدسوقي بمرض السكري، وتعرض لجرح غائر في قدمه أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة"، وظل تحت العالج لمدة 8 أشهر دون جدوى، واضطر الأطباء إلى بتر قدمه بعدما تدهورت حالته الصحية.

واطمأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي عبر اتصال هاتفي، كما وجه بتوفير الرعاية اللازمة له.

ووجه الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة الممثلين المصرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد اتصاله للاطمئنان على الحالة الصحية لشريف الدسوقي.

وأكد أن الرئيس وجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحمل تكاليف العلاج كاملة، ومنحه معاشا استثنائيا تقديرا لعطائه.





رجاء الجداوي

أصيبت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بفيروس كورونا في مايو/أيار 2020، وعندما علم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أوصى برعايتها وتوفير الخدمة العلاجية، وكانت الدكتورة هالة زايد بناء على توجيهات الرئيس تتابع حالتها بنفسها.

وبعد 43 يوما من العلاج، فارقت رجاء الجداوي الحياة، وأصدرت ابنتها أميرة مختار بيانا شكرت فيه الرئيس المصري على دعمه ودوره الإنساني مع والدتها التي رحلت عن عمر ناهز الـ85 عاما.





دلال عبد العزيز

تخضع الفنانة دلال عبدالعزيز للمتابعة والعلاج تحت إشراف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والذي كشف مؤخرا عن معاناتها من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، رغم تماثلها للشفاء من الفيروس.





فاطمة كشري

تكفل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعلاج الممثلة فاطمة كشري، وذلك بعد تعرضها لخطأ طبي أدى لتدهور حالتها الصحية.

ونشر الفنان مصطفى درويش الخبر عبر حسابه على موقع "فيس بوك" قائلا: "شكرا سيادة رئيس الجمهورية التكفل بكامل علاج فاطمة كشري ونقلها إلى مستشفى خاص".