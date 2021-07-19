أفلام عيد الأضحى 2021.. 6 نجوم يخوضون منافسة شرسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخوض أبطال أفلام عيد الأضحى 2021 منافسة من العيار الثقيل، ورغم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، يتوقع صناع السينما ارتفاع حجم الإيردات، بسبب القاعدة الجماهير لنجوم هذه الأفلام.

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز الأفلام التي ستخوض المنافسة في موسم عيد الأضحى.



البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تم طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في دور العرض 7 يوليو/تموز الجاري، وينافس بقوة في موسم عيد الأضحى بسبب القاعدة الجماهيرية للنجم كريم عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويضم كوكبة من نجوم التمثيل في مصر على رأسهم بيومي فؤاد ودينا الشربيني.





العارف

طرحت شركة "سينرجي" فيلم "العارف" تجاريا في 14 يوليو/تموز الجاري، والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، أحمد خالد صالح، وركين سعد، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد علاء الديب.

وتدور أحداث الفيلم في وقتنا المعاصر، حول حرب العقول، وذلك من خلال قصة "يونس"، التي يجسدها أحمد عز، ويعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط القاهرة، ويلجأ إلى سرقة البنوك عن طريق الإنترنت ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطِرة.





مش أنا

يعرض فيلم "مش أنا" حالياً بدور العرض المصرية، وسيخوض المنافسة في موسم عيد الأضحى 2021.

ويشارك في البطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، شيرين، وفايز المالكي، مع عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.

ويتوقع صناع السينما ارتفاع إيردات الفيلم في موسم العيد، بسبب أزمة النجمة المعتزلة حلا شيحة واعتراضها على المشاهد الرومانسية التي جمعتها ببطل الفيلم تامر حسني، ووصفها للفن بأنه عمل "يغضب الله"، حسب وصفها.





ولد مرزوق

يطرح الفيلم السعودي "ولد مرزوق" بدور العرض الإماراتية، ودول الخليج، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ويشارك في بطولته طارق الحربي، شيلاء سبت، محمد القس، أندريه سكاف، وعدد من النجوم الشباب، ومن تأليف أحمد عيسى وإخراج سيف الشيخ نجيب.

وكان من المقرر طرح الفيلم في صالات العرض السينمائي خلال عيد الفطر الماضي، قبل أن تعلن الشركة تأجيله، لإتاحة الفرصة لفريق العمل للانتهاء من كل أعمال المونتاج والمكساج.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي يحمل نواحي الترفيه والتسلية، حول قصة مشوقة لشخص تتغير حياته بعد حصوله على قلادة يعتقد بأنها سحرية، إلا أن فقدانه للقلادة يُظهِر له الحقيقة.





موسى

يبدأ عرضه تجاريا في 11 أغسطس/آب المقبل ليدخل في سباق موسم الصيف، وتدور أحداث الفيلم حول أول روبوت يتم اختراعه في الشرق الأوسط، ولكن يمر الأبطال بالعديد من الأحداث تجعل الأمور تنقلب ضدهم.

وفيلم "موسى" من بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار، وطرحت الشركة المنتجة الإعلان الترويجي للفيلم ومصلقات الدعاية استعدادا للعرض التجاري.

الإنس والنمس

طرحت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأفيشات الدعائية لأبطال العمل حيث تصدر كل بطل من الأبطال أفيشا منفردا، وذلك بعدما طرحت الشركة الأفيش الرسمي مطلع شهر فبراير/شباط الماضى وتصدره كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذي يتناسب مع طبيعة الأحداث.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.