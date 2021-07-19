شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "الجار للجار" لـ بيومى فؤاد وشيماء سيف بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فنانا الكوميديا بيومى فؤاد وشيماء سيف تحضيراتهما لمسلسل جديد بعنوان "الجار للجار"، والمقرر انطلاق تصويره بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، والعمل سيتم تصويره خارج مصر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من فناني سوريا ولبنان منهم السورية مرام على واللبنانية جيسي عبدو، المسلسل من تأليف أسامة حسام الدين، والعمل حتى الآن لم يؤكد صناعه بشكل نهائى عما إذا كان سيظهر للنور من عدمه.

من ناحية أخرى يستكمل بيومى فؤاد وصناع مسلسله "عودة الأب الضال" للنجم بيومى فؤاد تصوير أحداث المسلسل بعد عيد الأضحى، وذلك بعد توقف التصوير لحين الانتهاء من الإجازة.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

يذكر أن بيومي فؤاد ينتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" مع رانيا يوسف، أما شيماء سيف فلقد شاركت كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وعرض لها مسلسل "في بيتنا روبوت" مع عمرو وهبة وليلى زاهر.

وآخر أعمال شيماء سيف، مسلسل "فى بيتنا روبوت"، حيث شاركت فى بطولته مع كل من هشام جمال، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى، وإخراج وليد الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما.