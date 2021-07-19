شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعقد دورته الثامنة والعشرين في ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تعديل موعد انعقاد الدورة 28، لتكون في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر بدلًا من الفترة 7 إلى 15 ديسمبر، وذلك لإتاحة أكبر فرصة مشاركة للعروض والفعاليات، وحتى لا تتعارض فترة المهرجان مع مهرجانات دولية أخرى، خاصة بعدما تبين أن انعقاد مهرجان قرطاج الدولي للمسرح قد حدد موعده مسبقًا في الفترة ما بين 4-12 ديسمبر.

وحرصًا من إدارة المهرجان على دعم وتشجيع كل الفعاليات الفنية بين الأشقاء العرب، تم تعديل موعد المهرجان حتى تتاح الفرصة كاملة لمشاركة الفنانين في كل من المهرجانين، علمًا بأنه من العام المقبل سوف يقام المهرجان في موعده المتعارف عليه في سبتمبر، إنما جاءت هذه الدورة استثنائية نظرًا للظروف القهرية التي يعاني منها العالم وعدم الاستقرار في الخطة الدولية لمعظم الدول حتى اللحظات الأخيرة.

وكانت قد أصدرت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم منذ أيام قرار بتشكيل مجلس إزاره مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي لدورته 28 وجاء التشكيل على أن يكون مديرًا المهرجان كلا من دكتور محمد عبد الرحمن الشافعى والفنان سعيد قابيل، أما العضوية فكانت لكلا من الدكتورة هدى وصفي، الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوى، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

شمل مجلس الإدارة عضوية كل من:

رئيس أكاديمية الفنون ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، والدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس البيت الفني للمسرح، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.