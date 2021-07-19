رسالة رامز جلال لياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان رامز جلال رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشر "رامز" صورة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اللهم بحق هذا اليوم الكريم اشفِ ياسمين عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقمًا... ربنا يشفيكِ وتقومي بالسلامة لولادك، وأهلك وكل حبايبك.. اللهم أمين".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

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