فشل عودة أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 09:16 مساءً - منذ 8 دقائق

قالت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، إن صفقة عودة أنطوان غريزمان، نجم برشلونة، إلى أتلتيكو مدريد، قد فشلت.

وأُشيع في الأيام الماضية، عن عقد صفقة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بمقايضة الفرنسي غريزمان بالإسباني ساؤول نيجويز، وفقا لتقرير صحفي كتالوني.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن ترحيب الناديين بهذه الصفقة، قبل أن يخرج إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو، اليوم الاثنين، لينفي علمه بالأمر.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فقد فشلت المفاوضات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بسبب رفض الأول تحمل جزء من راتب غريزمان، بعد انضمامه للروخي بلانكوس.

وفي الوقت ذاته، يرى أتلتيكو مدريد أنه ليس في حاجة ماسة لعودة غريزمان، كما أن ساؤول أيضًا لا يرحب بفكرة خفض راتبه، التي اقترحها البارسا.

وكان برشلونة قد ضم جريزمان، عبر دفع الشرط الجزائي لعقده مع أتلتيكو مدريد، لكن النجم الفرنسي لم يقدم الكثير للفريق الكتالوني، بينما تتطلع إدارة النادي حاليا لتوفير الأموال، من أجل تحقيق هدفها الأبرز، وهو تجديد عقد القائد ليونيل ميسي.