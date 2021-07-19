شكرا لقرائتكم بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد ساعات من الإعلان عن مرضها وتواجدها في العناية المركزة، تدخل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في أزمة الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبد العزيز.

إلى هذا، قال وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين، في منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا".

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وأضاف عبد العزيز في منشوره: "دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير".

كانت مصادر طبية مطلعة على حالة، ياسمين عبد العزيز، كشفت عن أنها لم تدخل في غيبوبة بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم.

تفاصيل حالتها الصحية

وأوضحت المصادر الطبية لوسائل إعلام محلية أن "الحالة تطورت حتى حدث استئصال للأمعاء واستلزمت الحالة الحصول على أكياس من الدم والبلازما قبل نقلها لغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المعادي".

وكشفت أن "الفنانة تعاني من صدمة تسممية ولم تصل لتسمم كامل، على إثر العملية الأولى التي تطورت إلى استئصال جزء من الأمعاء"، مشيرة إلى أنها ستدخل عملية أخرى خلال ساعات لمعالجة حالتها الصحية.

كما قالت إن ياسمين مقيمة حالياً بغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم، ما أدى لحدوث مضاعفات خلال العملية استلزمت إزالة جزء من الأمعاء، أعقبه حدوث "صدمة تسممية".