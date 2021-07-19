فيلم "Space Jam: A New Legacy" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

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لوس انجليس: تربع فيلم "وورنر براذرز" الجديد "Space Jam: A New Legacy" على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحقق ما يقرب من 31,6 مليون دولار في أفضل أداء لفيلم عائلي منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وفي فيلم الحركة والرسوم المتحركة هذا، وهو تكملة لفيلم "سبايس جام" الصادر قبل نحو ربع قرن من بطولة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، يخوض نجم الدوري الأميركي للمحترفين (NBA) ليبرون جيمس ضمن فريق واحد مع الأرنب الشهير "باغز باني" وشخصيات أخرى من عالم "لوني تيونز" مباراة بالغة الأهمية بكرة السلة ضد كائن يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدد ابنه.

وقد أطاح العمل الجديد، رغم التعليقات السلبية عليه، فيلم ديزني "بلاك ويدو" الذي تصدر التصنيف الأسبوع الماضي. وحقق هذا الفيلم الأخير من بطولة سكارليت جوهانسن، إيرادات بلغت 25,6 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، بتراجع كبير عن عائدات الأسبوع الماضي والتي بلغت 80,4 مليون دولار، بحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم الإثارة النفسي "Escape Room: Tournament of Champions" من إنتاج "سوني"، مع إيرادات بلغت 8,8 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم، يواجه تايلور راسل ولوغان ميلر اللذان يسترجعان دوريهما في فيلم "إسكايب روم" سنة 2019، سلسلة أفخاخ وألغاز قاتلة وضعها الشرير "مينوس".

واحتل المركز الرابع فيلم "اف 9: ذي فاست ساغا" من إنتاج شركة "يونيفرسال"، مع إيرادات بلغت 7,6 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيرادات هذا العمل من بطولة فين ديزل وجون سينا إلى 154 مليون دولار في أربعة أسابيع.

وأعقبه في المرتبة الخامسة فيلم الرسوم المتحركة "THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS " من إنتاج شركة "يونيفرسال" مع إيرادات بلغت 4,7 ملايين دولار.