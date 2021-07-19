شكرا لقرائتكم خبر عن "البنى آدمين على جرح بعض بيضغطوا".. تعرف على كلمات أغنية طارق الشيخ قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المطرب طارق الشيخ فى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "وردة البيت"، أغنية بعنوان "عالم غريب" يتعاون فيها مع الشاعر سامح الكومى، ويلحنها له سيد شعبان عبد الرحيم، ويوزعها طة الحكيم.

وحصل ”الخليج 365” على كلمات الأغنية قبل طرحها فى الألبوم، وتقول: "البنى آدمين بقو عادى ماشيين يغلطو..البنى آدمين على جرح بعض بيضغطو.. والدنيا زى السوق.. واللى معاه بيسوق.. والصح بقى شبة الغلط.. والناس فى غاية السوء".

كان المطرب طارق الشيخ، قد طرح أحدث أغانيه على موقع ألفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتى تحمل اسم "أحب المبتسمين" وتم تصوير الكليب فى ستوديو مصر، واستغرق يومين وقام بتنفيذه المخرج محمد القاضى، والأغنية من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي. ويقول مطلعها: إلى الناس المكشرين أنا أحب المبتسمين.. محبش الوشوش حزانى أحب الناس الفرحانة.. تولع الدنيا وزعلها ولعانة ولعانة ولعانة".

ويضم ألبوم 8 أغان متنوعة، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ومن إنتاج مصطفى السويفى.