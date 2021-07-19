شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربيني تدعم ياسمين عبدالعزيز: "هتقومى منها بحق طيبتك وجدعنتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الإعلامية رضوى الشربينى، رسالة دعم إلى النجمة ياسمين عبد العزيز متمنية تعافيها من أزمتها الصحية التى تعرضت لها أمس.

وقالت رضوى الشربيني على حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلة: " متأكدة انه بإذن الله هتقومى منها، بحق طيبتك وجدعنتك وإيمانك بالله والسعادة اللي دخلتيها فى قلوب الناس دى كلها، ربنا هيسعدك وهيشفيكًى ويرجعلك لينا".

وأضافت الاعلامية رضوى الشربيني،"أنا عارفة أنك قويه ومؤمنة و صبورة و حمولة وعلى قد كل ده والايام المفترجة دى والدعوات دى كلها هتقومى اقوى من الاول باذن الله".



رضوى الشربيني على تويتر

وكشف مصدر مقرب من النجمة ياسمين عبد العزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة الصحية التى تعرضت لها فى الساعات الماضية، وقال المصدر إن ياسمين عبد العزيز فاقت من الغيبوبة التى دخلت فيها على مدار أمس أثناء إجرائها عملية جراحية، إلا أنها مازالت فى الرعاية المركزة وحالتها أصبحت مستقرة، ولفت المصدر إلى أن المشكلة الأساسية التى تعرضت لها ياسمين كانت بسبب تلوث ميكروبى.

وكانت الفنانة ياسمين دخلت فى غيبوبة وتم نقلها لغرفة الرعاية المركزة عقب تعرضها للعدوي البكتيرية نتيجة خطأ طبي.

وبدأت القصة مع نشر الفنان أحمد العوضي بوست على صفحته بموقع فيس بوك عبر من خلاله عن حبه لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وخوفه عليها قال نصاً: "ممكن ببان قدامكم دايماً قوي لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا".

ووجه رسالة لزوجته، "أنا ضعيف جداً من غيرك أنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه.. بس أنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتي وعداني وعد وهتنفذيه".