رسالة رامز جلال لـ ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان رامز جلال رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشر "رامز" صورة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" اللهم بحق هذا اليوم الكريم أشفي ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقماً... ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة لولادك وأهلك وكل حبايبك.. اللهم أمين".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".