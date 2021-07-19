مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعقد دورته الثامنة والعشرين في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تعديل موعد انعقاد الدورة (٢٨)، لتكون في الفترة من ١٤-١٩ ديسمبر٢٠٢١ بدلًا من الفترة ٧-١٥ ديسمبر، وذلك لإتاحة أكبر فرصة مشاركة للعروض والفعاليات، وحتى لا تتعارض فترة المهرجان مع مهرجانات دولية أخرى، خاصة بعد أن تبين أن انعقاد مهرجان قرطاج الدولي للمسرح قد حدد موعده مسبقاً في الفترة ما بين 4-12 ديسمبر.

وحرصا من إدارة المهرجان على دعم وتشجيع كافة الفعاليات الفنية بين الأشقاء العرب، تم تعديل موعد المهرجان حتى تتاح الفرصة كاملة لمشاركة الفنانين في كل من المهرجانين.

علمًا بأنه من العام القادم سوف يقام المهرجان في موعده المتعارف عليه في سبتمبر، إنما جاءت هذه الدورة استثنائية نظرا للظروف القهرية التي يعاني منها العالم وعدم الاستقرار في الخطة الدولية لمعظم الدول حتى اللحظات الأخيرة.