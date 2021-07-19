محمد علي رزق يهنئ زوجته بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد علي رزق زوجته نورين ماهر بعيد ميلادها، الموافق اليوم 19 يوليو الجاري.

ونشر محمد صورًا تجمعهما من حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"19/7/2021 أول عيد ميلاد ليكي واحنا مع بعض، كل سنة وإنتي طيبة وبخير وجميلة زي مانتي وعقبال سنين كتير واحنا مع بعض".

واحتفل الفنان محمد علي رزق بعقد قرانه على 12 يونيو الماضي.

وشهد عقد القران حضور عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفني، من بينهم الفنان تامر شلتوت، كما حضر المخرج الكبير خالد جلال.

جدير بالذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وأحمد حلاوة، وعدد من الفنانين.