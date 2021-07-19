صورة| شيكو بصحبة السقا في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان شيكو جمهوره ومتابعيه بصورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر شيكو والسقا في الصورة داخل "الجيم"، وعلق شيكو : "أنا مدرب السقا".

بينما علق الفنان أحمد الشامي على الصورة : "ممكن تمرني؟"، ليرد شيكو: "تم الرد على الخاص".

يذكر أن آخر أعمال شيكو المسلسل الكوميدي "اللعبة 2" الذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة هشام ماجد، ميرنا جميل، رانيا يوسف، مي كساب، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.