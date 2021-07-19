فن ومشاهير

صورة| شيكو بصحبة السقا في "الجيم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان شيكو جمهوره ومتابعيه بصورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر شيكو والسقا في الصورة داخل "الجيم"، وعلق شيكو : "أنا مدرب السقا".

بينما علق الفنان أحمد الشامي على الصورة : "ممكن تمرني؟"، ليرد شيكو: "تم الرد على الخاص".

يذكر أن آخر أعمال شيكو المسلسل الكوميدي "اللعبة 2" الذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة هشام ماجد، ميرنا جميل، ، مي كساب، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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