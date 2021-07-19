فيفا يكشف حقيقة “قوانين كرة القدم الجديدة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“إدخال أي تغييرات على قوانين لعبة كرة القدم في الوقت الجاري بعد تقارير تحدثت عن 4 تغييرات جذرية في قوانين اللعبة.

وقال الفيفا في بيان رسمي: ”يود الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يوضح التقارير الخاطئة التي تم تداولها في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة بشأن نية الفيفا المزعومة إجراء تغييرات تجريبية على قوانين اللعبة في بطولة الشباب التي أقيمت في هولندا.

وتابع الفيفا :“يمكن للفيفا تأكيد عدم وجود نية في الوقت الحالي لتجربة أي من التغييرات المشار إليها في هذه التقارير، وأن هذه التغييرات لم تتم مناقشتها داخليًا داخل الفيفا أو مع زملائنا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن ”فيفا“ يدرس إدخال تعديلات كثيرة ومختلفة، يمكن أن تحدث ثورة في عالم كرة القدم في المستقبل البعيد، حيث يتم اختبار هذه التغييرات في مرحلتها الأولى خلال بطولة كأس المستقبل لكرة القدم للأندية تحت 19 عاما.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن التغييرات تركز على أربعة جوانب أساسية، وهي..

1- تقسيم وقت المباراة إلى شوطين مدة كل منهما 30 دقيقة، وإيقاف المباراة عند كل توقف لأي سبب، على غرار الرياضات الأخرى مثل كرة السلة أو كرة الصالات، ما يضمن 30 دقيقة من اللعب الفعلي.

2- إمكانية عمل تغييرات غير محدودة. حاليا، بسبب جائحة كوفيد-19، هناك خمسة استبدالات يمكن إجراؤها في المباريات دون وقت إضافي؛ لأنه في حالة اللجوء إلى الوقت الإضافي يمكن تغيير بديل سادس، لكن في ظل الظروف ”العادية“ تحدد اللائحة البدائل عند ثلاثة فقط.

3- أداء ركلات التماس بالقدم، سيسمح هذا بخلق مواقف تنطوي على خطورة أكبر، حيث سيتم ”إرسال“ الكرة في منطقة جزاء الخصم بسهولة كبيرة.

4- البطاقة الصفراء ستسمح بإيقاف مؤقت لمدة 5 دقائق فقط، وهو الأمر الذي سيدفع اللاعب الموقوف لمتابعة المباراة من خارج الملعب مثل الألعاب الجماعية الأخرى التي يحدث فيها إيقاف مؤقت.

وأشارت موندو ديبورتيفو في التقرير الذي أثار جدلا إلى أنه يتم وضع كل هذه التعديلات موضع التنفيذ في بطولة كأس المستقبل لكرة القدم، وهي بطولة تحت 19 عاما، وينافس فيها أندية آيندهوفن وأريزونا ولايبزيغ وكلوب بروج.

وقبل أيام من نفي الفيفا للتغييرات المزعومة، قال التقرير إن الفيفا سيقوم بتقييم تأثير هذه التغييرات على البطولة، وتقييم ما إذا كان سيتم رفع أي منها بناء على طلب رسمي إلى ”مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم“ ، وهو الهيئة التي تحدد قواعد اللعبة في جميع أنحاء العالم.