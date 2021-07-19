مفاجأة صادمة.. ريال مدريد بدون صفقات جديدة هذا الصيف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ 3 ساعات

فجر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد مفاجأة صادمة لأعضاء مجلس إدارته بشأن الميركاتو الصيفي، حسب ما ذكره ”راديو ماركا“، اليوم الاثنين.

وأوضحت الإذاعة، أن ”بيريز أخبر المديرين التنفيذيين في ريال مدريد أنه من غير المتوقع القيام بتعاقدات هذا الصيف“.

وأنهى ريال مدريد الموسم الماضي دون أي بطولات سواء محلية أو أوروبية، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي، كما خسر لقب الدوري الإسباني بعد منافسة مع أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين.

وكان ريال مدريد أعلن تعاقده مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما رحل قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس عقب نهاية عقده.

ويسعى ريال مدريد لتوفير الأموال من أجل ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وكان موقع ”ديفينسا سنترال“ الإسباني، كشف أن بيريز وضع قائمة تتكون من 10 لاعبين للبيع، وهم: غاريث بيل وإيسكو وسيبايوس وماريانو دياز وأودريوزولا وفاييخو، إضافة إلى مارسيلو ولوكا يوفيتش بجانب المدافع الفرسي رفائيل فاران للرحيل عن ريال مدريد الصيف الحالي، كما يخطط لاستمرار إعارة كوبو وإبراهيما دياز أو حتى بيعهما الصيف الحالي حال وصول عرض مرضِ للتعاقد معهما.

وأشار الموقع إلى أن هدف ريال مدريد الأول هو التعاقد مع مبابي، والذى طلب باريس سان جيرمان 180 مليون يورو للتخلي عنه الصيف الحالي، أما الهدف الثاني فهو لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

ويتبقى في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان عام واحد فقط، ويرفض اللاعب حتى الآن تمديد عقده، الأمر الذي سيجعله يرحل عن النادي في صيف عام 2022 بشكل مجاني، حال عدم بيعه الصيف الحالي إلى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد نشر أخيرا بيانا رسميا قال فيه ”يغلق النادي السنة المالية 2020- 2021 بأرباح قدرها 874 ألف يورو بعد الضرائب، ليواصل تحقيق الأرباح بعدما أنهى السنة المالية لموسم 2019- 2020 بأرباح قدرها 313 ألف يورو“.

وأضاف ”وبهذا يكون ريال مدريد أحد الأندية الكبيرة القليلة، التي لم تتكبد خسائر في العامين الأخيرين بسبب أزمة جائحة كورونا“.

وحسب ما ذكره البيان، فإن ميزانية الانتقالات في الموسم المقبل تبلغ 112 مليون يورو، لم ينفق منها أي شيء حتى الآن، عقب إبرام صفقة وحيدة في الميركاتو الصيفي بضم ألابا بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.