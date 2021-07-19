شريهان وشانيل.. لقاء أيقوني بين عالمي الفن والموضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت النجمة المصرية شريهان عن الصور الأولى لعرضها المسرحي المنتظر الذي سيتم تقديمه يوم 20 يونيو على منصة “شاهد”. وتعود شريهان بهذا العمل إلى عالم الفن بعد 20 عاماً من الغياب لتجسد دور “غابرييل شانيل” أشهر امرأة عرفها عالم الموضة في القرن العشرين.

كما يجسّد هذا العمل المسرحي الغنائي والراقص قصة ارتقاء غابرييل شانيل من طفولة قضتها في دار الأيتام لتتحول إلى واحدة من أكثر المصممين تأثيراً في القرن العشرين. ويشكل أيضاً العودة الرسمية للنجمة المصرية شريهان إلى عالم الفن بعد عقدين من الغياب فرضتها ظروف خاصة ومشاكل صحية مرت بها هذه الأخيرة وهي في أوج شهرتها.

فريق كبير من المتخصصين

إلى ذلك أشرف على هذا العمل وقام بتنفيذه فريق كبير من المتخصصين في عالم الاستعراضات. وهو من تأليف وسناريو حوار مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري، فيما اهتم هاني أباظة بتصميم استعراضاته. وتشكل الأزياء عنصراً بارزاً بهذا العمل نظراً لارتباط “كوكو”، التي تجسد دورها شريهان، الوثيق بعالم الموضة. وقد اهتمت المصممة ريم العدل، يعاونها فريق عمل كبير، بتنفيذ أزياء الممثلين والراقصين. فيما كشفت شريهان عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” عن بعض إطلالاتها في هذه المسرحية، حيث ظهرت بثوب من الدانتيل باللون الزهري الفاتح يذكّر بتصاميم بداية القرن الماضي وقد تزين بعقدة مخملية سوداء ولآلئ “شانيل” الأيقونية.

إطلالات وفية

وهي ظهرت أيضاً بإطلالة ذات طابع ذكوري تألفت من قميص أبيض وربطة عنق منسدلة حول ياقته بالإضافة إلى سروال داكن اللون. أما الإطلالة الثالثة التي ظهرت بها فتألفت من “تايور” باللون الأسود تزينت ياقة سترته وكماها بكشاكش من الشيفون الأبيض إضافة إلى أزرار من اللآلئ البيضاء. وقد كملت شريهان إطلالتها بتسريحة شينيون مرتفع وأقراط أذنين تزينها حبات اللؤلؤ.

كما حرصت المصممة ريم العدل أن تقدم لشريهان إطلالات وفية لطراز “شانيل” مع الحفاظ على حرية الحركة على المسرح نظراً للطابع الاستعراضي للعمل. وتحمل هذه المسرحية اسم “كوكو شانيل” فما الذي ستكشفه عن عالم هذه الشخصية التي أحدثت ثورة في الأزياء النسائية خلال القرن العشرين وما زالت حتى اليوم تؤثر في ذوق ومفهوم النساء للأناقة حول العالم.