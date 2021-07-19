كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 05:43 مساءً - شاركت الفنانة ” نرمين الفقي ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور أثناء قضائها لعطلتها الصيفية .
فظهرت نرمين الفقي في الصور وهي هلى شاطئ البحر وترتدي فستانا صيفيا قصيرا وهو الأمر الذي عرضها إلى عدد من الانتقادات من جانب المتابعين .
حيث أعرب بعض المتابعون عن غضبهم من ظهور نرمين الفقي ونشرها لمثل هذه الصور تزامنا مع يوم عرفة وعدم احترامها لهذا اليوم وللصائمين وطالبوها بحذفها .
فجاءت التعليقات مثل : ” يوم عرفة والناس صايمة ويوم فضيل وحضرتك منزلة هالصور عيب احترموا الإسلام يا مسلمين ” و ” احترمي إن النهاردة يوم عرفة ” و ” طيب نزلي صورك النهاردة وانتي في العمرة عيشي روحانيات اليوم ده ” و ” يعني دي صور تحطيها في اليوم العظيم ده ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لنرمين الفقي بصور على البحر .. والجمهور : ” احترمي أن النهاردة يوم عرفة والناس صايمة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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