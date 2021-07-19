كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 05:43 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عايدت من خلالها متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك . وتضمنت التغريدة صورة لديانا كرزون تجمعها بزوجها الإعلامي ” معاذ العمري ” الذي كان يحمل مولودتهما ” سلمى ” وهم بالمستشفى وينظران إليها بإبتسامة . وكتبت ديانا في تعليقها على الصورة : ” كل عام وأنتم بألف خير .. عيد أضحى مبارك .. هذي السنة مختلفة علينا أنا وأبو سلمى بالعيد مع بيبي سلمى وأول عيد معانا .. الله لا يحرمني منكم .. معاذ جهز عيديتين هالسنة ” .

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This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status كل عام وأنتم بألف خير عيد أضحى مبارك

هذي السنه مختلفه علينا انا وأبو سلمى بالعيد مع بيبي سلمى 👼🏻واول عيد معانا

الله لا يحرمني منكم ♥️@MoathAlomari80

معاذ جهز عيديتين هالسنه 🤣🥰#كل_عام_وانتم_بخير #عيد_الأضحى_المبارك #عيد_الاضحى #معاذ_العمري #ديانا_كرزون #سلمى_معاذ_العمري pic.twitter.com/TZy5MXEkPE — Diana karazon ديانا كرزون🍒 (@iamdianakarazon) July 19, 2021

كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون تعايد الجمهور بعيد الأضحى بصورة مع إبنتها ” سلمى “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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