شاهد .. بلقيس على سرير المرض من داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 05:43 مساءً - نشرت الفنانة ” بلقيس ” صورة لها عبر حسابها على تطبيق سناب شات كشفت من خلالها عن تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة .

وظهرت بلقيس في الصورة وهي على سرير المرض من داخل المستشفى وتعلق المحاليل الطبية بذراعها الأيمن .

وحرصت على طمأنة متابعيها ومحبيها على وضعها الصحي في تعليقها على الصورة فكتبت بلقيس : ” وعكة صحية بسيطة .. سامحوني ما قدرت أكمل سناب أمس .. إن شاء الله شويات وارجع أكلمكم وادعولي ” .