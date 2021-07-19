محمد عطية يكشف سبب إنفصاله عن ميرنا الهلباوي

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 05:43 مساءً - كشف الفنان ” محمد عطية ” في تصريحات صحفية له عن سبب إنفصاله عن الكاتبة والمذيعة ” ميرنا الهلباوي ” بعد قصة حب بينهما وخطوبة استمرت لمدة 8 أشهر فقط .

فقال محمد عطية أن سبب إنفصالهما يرجع إلى عدم وجود وفاق بينهما مؤكدا على أنهما سيظلان أصدقاء وأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية مثل الكتاب المفتوح .

يذكر أن ميرنا الهلباوي كانت قد أعلنت مؤخرا عن إنفصالها عن محمد عطية في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري جاء فيه : ” single .. الحمد لله على كل شيء ” .