كندة علوش في رسالة مؤثرة لياسمين عبدالعزيز: شغلتى بالنا عليكي

محمد الفلاح - الإثنين 19 يوليه 2021

طلبت الفنانة كنده علوش من جمهورها بالدعاء الى الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».



ونشرت كنده صورة لـ ياسمين عبد العزيز، وعلقت قائلة:«حبيبتي شغلتي بالنا عليكي.. ربنا يشفيكي ويعافيكي ويقومك بالسلامة ويطمنا ويطمن عيلتك وحبايبك عليكي.. ادعوا لها بالشفاء العاجل ياااااارب».

من جهة أخرى شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومحبيه، بدعاء في آخر ساعات يوم عرفة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبا الجميع بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل.

وكتب العوضي:«إذا اردت أن يستجيب منك الله فإبدأ بمسألة الصلاة علي سيدنا محمد ثم سل مسألتك فإن الله يستحي ان يستحيب في إحداهما ويترك الاخري».

وكانت ياسمين عبد العزيز، أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة.

وتسببت مضاعفات تلوث الدم في نقل ياسمين عبد العزيز إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة، ومن المنتظر خضوعها إلى عملية جراحية أخرى.

وكان أحمد العوضي، أعلن مساء الجمعة الماضي، عن مرور زوجته ياسمين عبد العزيز بأزمة صحية احتجزت على أثرها في إحدى المستشفيات، مطالبا الجميع بالدعاء لها لكي تمر من محنتها بسلام، وسرعان ما بدأ العديد من الفنانين في طلب الدعاء لياسمين، فيما أشارت تقارير صحفية أنها تعرضت إلى تلوث بكتيري أثناء إجراء عملية جراحية وهو ما أدخلها في مضاعفات صحية، تسببت في تدهور حالتها بشكل مفاجئ.