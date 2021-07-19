نسرين طافش تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

محمد الفلاح - الإثنين 19 يوليه 2021

هنأت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بحلول عيد الأضحى المبارك داعية الله أن يستجيب لدعواتهم.



ونشرت نسرين طافش صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكتبت: «اللهم استجب دعائنا في يوم عرفة.. عيد أضحى مبارك يحمل معه الصحة السلام والفرح لكل العالم».

وخلال الفترة الماضية شاركت نسرين طافش جمهورها بصور وفيديوهات من إجازتها ورحلاتها إلى دبي وإلى جزر المالديف.

كما سافرت نسرين طافش إلى مدينة كان الفرنسية لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي.

يذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «المداح» مع حمادة هلال وأحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان ومحمد عز، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.