«بسبب صورة» .. هجوم على نرمين الفقي

محمد الفلاح - الإثنين 19 يوليه 2021

عرضت الفنانة نرمين الفقي للعديد من الانتقادات بسبب صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهرت نرمين الفقي في الصور التي نشرتها عبر حسابها، على شاطئ البحر ترتدي فستانا صيفيا رقيقا، مكشوفا وهو ما أثار غضب المتابعين.

جدير بالذكر أن خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية «أون»، وردا على سؤال عن تأثير عملها على ارتباطها، قالت نيرمين الفقي: "في الأول التمثيل كان عائقا، لأن جالي أكثر من حد كان كويس جدًا، بس كانت رغبتهم كراجل طبيعي مش عايز الست بتاعتي تشتغل".

وأضافت: "أنا شفت إن ده طبيعي يخاف على زوجته، بس مش مظبوط ميديهاش حقها في المجتمع إنها تنجح، وتحقق موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى".

وشاركت نرمين الفقي في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل «النمر» بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة، محمود حافظ، خالد أنور، ولاء الشريف، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

كما شاركت في نفس الموسم بمسلسل «ضل راجل» مع النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.