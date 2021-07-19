«ديانا كرزون» تهنئ متابعيها بحلول عيد الأضحي المبارك

محمد الفلاح - الإثنين 19 يوليه 2021

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة لها مع زوجها الإعلامي الأردني ​معاذ العمري​، وهما يحملان طفلتهم "سلمي"، مهنئة متابعيها بحلول عيد الأضحي المبارك.



وعلّقت على الصورة، قائلة: كل عام وأنتم بألف خير عيد أضحى مبارك، هذي السنة مختلفة علينا انا وأبو سلمى بالعيد مع بيبي سلمى وأول عيد معانا الله لا يحرمني منكم معاذ جهز عيديتين هالسنة".

يُذكر أنه بمجرد إعلان ديانا كرزون عن حملها، انهالت عليها التعليقات من متابعيها وعدد من المشاهير، واللذين عبروا عن فرحتهم بخبر حملها موجهين لها كلمات التهنئة والأمنيات بحياة سعيدة مع زوجها وطفلها المستقبلي".

ومن بين المشاهير اللذين هنأوا ديانا كرزون كانت النجمة جومانا مراد والتي كتبت: "الف مبروك ياحبيبتي الله يقومك بالسلامه ويطعمك احلى ذريه"، كما باركت هيفاء حسين وكتبت: "ما شاء الله مبروك حبيبتي وربي يتمم لك على خير ويسعدكم ويفرح قلبكم بقدوم احلى نونو".

وكانت ديانا كرزون قد أنجبت طفلتها الأولى، واحتفل زوجها الإعلامي معاذ العمري بهذه المناسبة عبر منشور من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشر العمري صورة جمعته بزوجته وعلق عليها: "الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتا الأولى، الف الحمدلله على سلامة زوجتي الغالية، ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان".

كذلك احتفلت نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون بإنجاب شقيقتها ديانا لطفلتها الأولى، ووثقت مقطع فيديو من داخل غرفة الولادة، حيث تواجدت برفقة ديانا لحظات ما قبل الولادة وما بعدها.