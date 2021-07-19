فيلم The Forever Purge يحقق 41 مليون دولار فى 16 يومًا عرض

محمد الفلاح - الإثنين 19 يوليه 2021

وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديدThe Forever Purge ، إلى 41 مليونا و947 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 2 يوليو الجارى بـ دور العرض حول العالم، وحقق 12 مليونا و480 ألف في العرض الافتتاحى للعمل بـ3051 دور عرض في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأنقسمت الإيرادات بين 34 مليونا و400 الف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و7 ملايين و547 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلم The Forever Purge، حول كسرجميع القواعد، حيث قررت طائفة من اللصوص الخارجين على القانون أن التطهير السنوي لا يتوقف عند الفجر وبدلاً من ذلك يجب ألا ينتهي أبدًا.

فيلم The Forever Purge، من بطولة آنا دي لا ريغيرا، جوش لوكاس، كاسيدي فريمان، فيرونيكا فالكون، ليفين رامبين، ويل باتون، سوزي أبروميت، تينوك هويرتا، الكسندر ايدا، ويل بريطان، أنتوني موليناري.