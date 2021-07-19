عاصى الحلانى يتحدث عن أسرته وألبوم "الفصول الأربعة" ثالث أيام العيد

محمد الفلاح - الإثنين 19 يوليه 2021

يحل النجم اللبنانى عاصى الحلانى، ضيفا على إحدى تطبيقات روتانا في سهرة استثنائية ثالث أيام عيد الأضحى، تحمل عنوان "كل الفصول" ، ويشاركه في هذه الحلقة الاستثنائية أسرته من داخل منزله، وعدد من صناع الأغاني وشركاء النجاح في البومه الأخير "كل الفصول" ، في حوار الفن والأسرة والحياة، يتخلله الغناء والحب والضحك.



حلقة " كل الفصول" الحصرية على تطبيق يحمل اسم فن بوكس، وستعرض عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، تاريخ 22 يوليو، تم تصويرها في مزرعة عاصي الحلاني في الحلانية بلبنان، وتولى اخراجها وليد ناصيف، من اعداد وتقديم طوني سمعان .

وسيطل فيها إلى جانب "أبو الوليد"، زوجته كوليت وأولاده الفنانين ماريتا والوليد، ومدير أعماله ماجد الحلاني، هذا اضافة الى حضور فني مميز يتمثل في شهادات واعترافات بحق عاصي من: الشاعر نزار فرانسيس، الملحن عادل العراقي، الموزعين الموسيقيين ناصر الأسعد وطوني سابا، والمخرجين جو مكرزل واحمد المنجد.

عاصي الحلاني في حلقته سيكشف لاول مرة خفايا البومه "كل الفصول" بين الرفاق والعائلة من خلال اسرار وحقائق حصرية على لسان أصحاب الاختصاص، كما تتضمن الحلقة عرض الحفل الخاص الذي تم بهذه المناسبة ومشاهد شيقة من الكواليس .