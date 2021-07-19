شيكو مع منى زكى وحلمى وهشام ماجد فى رسالة لـ ياسمين عبد العزيز: سلامتك يا ياسو

محمد الفلاح - الإثنين 19 يوليه 2021

حرص الفنان شيكو، على الدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز، في أزمتها الصحية التي تعيشها حاليًا، حيث نشر صورة تجمعه معها برفقة النجمة مني زكي والنجم أحمد حلمي، والفنان هشام ماجد، وكتب قائلاً: "سلامتك يا ياسو إن شاء الله تقومي بالسلامة".



وسرعان ما حصدت الصورة التي نشرها شيكو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، على عدد كبير من التعليقات التي جاءت غالبيتها بالدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز.

القصة بدأت مع نشر الفنان أحمد العوضي بوست على صفحته بموقع فيس بوك عبر من خلاله عن حبه لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وخوفه عليها قال نصاً: "ممكن ببان قدامكم دايماً قوي لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا"

ووجه رسالة لزوجته : "أنا ضعيف جداً من غيرك أنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه.. بس أنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتي وعداني وعد وهتنفذيه".

وأضاف: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا بحبك ألف مرة .. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك".

وختم الرسالة بإعلانه مرضها وقال ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

وأثارت الرسالة قلق جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز وتساؤلات حول طبيعة حالتها الصحية وتعبها غير المعروف حتى وقتنا هذا.