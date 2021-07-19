شقيق النجمة اللبنانية: تعافى نوال الزغبى واستقرار حالتها الصحية

محمد الفلاح - الإثنين 19 يوليه 2021

تعافت النجمة اللبنانية نوال الزغبى من الأزمة المرضية التي ألمت بها مؤخرًا، حيث قال شقيقها ومدير أعمالها مارسيل خليفة لـ"اليوم السابع"، إن حالة نوال تحسنت بشكل كبير، وخرجت تماما من المستشفى، موضحًا أن ما حدث لها كان ناتجا عن حالة تسمم.



وكان مارسيل شقيق النجمة اللبنانية نوال الزغبى، قد قال فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن الحالة الصحية لشقيقته مستقرة إلى حد كبير، موضحًا أنه تم حجزها داخل أحد المستشفيات لمدة 6 ساعات، وخرجت عقب استقرار حالتها، ولكن سيتم غدًا إجراء عدد من التحاليل المهمة التى قررها الطبيب المعالج، وأوضح أنه حتى الآن لم يتم تشخيص الحالة الصحية لشقيقته بشكل نهائى، وغدًا سيتضح عقب إجراء التحاليل موضحًا أن التوقعات تذهب إما حالة تسمم أو مضاعفات لمرض الزائدة.