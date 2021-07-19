حسن الرداد يتعرض لصدمة فى فيلمه "تحت تهديد السلاح"

محمد الفلاح - الإثنين 19 يوليه 2021

يتعرض الفنان حسن الرداد لصدمة كبيرة خلال أحداث فيلمه "تحت تهديد السلاح" الذي يشاركه بطولته مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.



وقد استأنف التصوير الثلاثاء الماضى في الشيخ زايد، بعد فترة من التوقف، حيث تم تصوير المشاهد الأولى من العمل في شهر مارس الماضى وتوقف بسبب ارتباط أبطاله بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية التي عرضت هذا العام وكذلك السفر لقضاء إجازة العيد والصيف.

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح في شهر أغسطس الماضى، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

ودارت أحداث "توأم روحى" في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.