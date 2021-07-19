“مااگـدر انسـاك”.. سيف نبيل في كليب بمواصفات عالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أطلق النجم العراقي ​سيف نبيل​ أغنيته الجديدة “مااگـدر انسـاك” من ألحانه ومن كلمات محمد الجبوري وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج سعيد الماروق.

وجاء في الأغنية: “ماريدك تنـسى العشـرة، قلبـي يحبــك لتخسـرة، من العالــم كلـة بأســرة حبيتـك، تزيد بكل زعلــة حلاتك، يـل فاهمنـي بنظـراتك، ياعمـري لك وحياتك حبيتــك”.

قدّم سيف نبيل من خلال تعاونه مع سعيد الماروق في كليب “مااگـدر انسـاك”، عملًا بمواصفات عالمية من حيث المشاهد والألوان والتصوير، حيث اعتمد “الماروق” على آلات حديثة جدًا شكلت إضافة ونقلة نوعية في مجال الكليبات بالوطن العربي.

وحقق كليب “مااگـدر انسـاك” أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة جدًا على صدوره عبر قناة سيف نبيل الرسمية في موقع “يوتيوب”.