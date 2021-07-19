شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تدخل السيسي في حالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الممثل وائل عبدالعزيز، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل فريقاً طبياً لمتابعة حالة شقيقته والإشراف على عملية جديدة تخضع لها، إثر حديث عن دخولها في غيبوبة جرّاء خطأ طبي.

وقال وائل في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع “فيسبوك”: “نشكر سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والد كل المصريين على إرسال فريق طبّي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على إجراء العملية آملين من الله عزّ وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير”.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن خضوع زوجته ياسمين عبد العزيز لجراحة معقّدة، وطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

وكشف الفنان الشاب تامر مجدي أن ياسمين دخلت في غيبوبة تامة لمدة 14 ساعة بسبب خطأ طبي ارتُكب خلال خضوعها للجراحة في غرفة العمليات، وذلك بالاستناد الى ما نشره عبر حسابه في “فيسبوك”.

ولكن مصادر طبية ذكرت أن الجراحة عبارة عن استئصال ورم من الرحم، ولا يزال هناك تضارب كبير في الأقاويل حول حالة ياسمين الصحية.