سعد لمجرد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة “انتي حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد لمتابعيه عبر “السوشيال ميديا” موعد طرح أغنيته الجديدة “إنتي حياتي”، وذلك نهاية الشهر الجاري، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

ونشر لمجرد صورة بوستر الأغنية عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وجاء فيه: “انتي حياتي قريباً يوم 31 يوليو 2021”.

ولاقى البوستر إعجاب جمهوره، متمنين له المزيد من النجاح والتألق، خاصة بعد أغنية “انساي”، و”إنت معلم”، وغيرهما من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة للغاية.

يذكر أن إدارة موقع “يوتيوب” كانت قد حذفت مؤخراً أغنية “انساي”، التي طرحها محمد رمضان، والفنان المغربي سعد لمجرد، من موقعها، بناء على طلب قدمته إدارة أعمال الأخير، بسبب خلاف وقع بينه وبين الأول يخص عائدات الأغنية.

ووفق ما أكدت تقارير صحافية مغربية، مستندة إلى مصادر مقربة من لمجرد، قيل إن محمد رمضان رفض منح سعد لمجرد مستحقاته من عائدات المشاهدات؛ كون الفيديو كليب تم طرحه عبر قناة رمضان في “يوتيوب”، وذلك على الرغم من مرور عامين على طرح الأغنية.